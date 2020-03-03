Общество

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Лукашенко пообещал продолжить покупки российской нефти

РИА Новости06:29

Лукашенко заявил о намерении продолжить покупать нефть в России

Газета.Ru07:47

Братский шантаж. Надолго ли хватит Лукашенко «дружеской» нефти от США

Life.ruвчера в 13:00

Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России

Известия04:58

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

RT на русском04:38

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России

ТАСС04:14

Лукашенко увидел попытки отдельных стран решить вопросы с помощью вентиля

РБК05:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:29, Ашберн

Сами виноваты. Президент рассказал, что сейчас Беларусь недополучает около 1 миллиона тонн нефти ежемесячно

КП - Беларусь05:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Хоккей

КХЛ установила новый потолок зарплат в 900 миллионов рублей

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило изменения в регламенте турнира, которые касаются потолка зарплат.
МИР 24 вчера в 13:26
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

В Чебоксарах девочка умерла на уроке плавания в школе

РБК 08:02
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Общество

Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд

Агентство отмечает, что в истории России до сих пор не было случаев передачи наследникам настолько крупных капиталов (Bloomberg оценивает состояние Мордашова в $17,2 млрд, Forbes — в $20,5 млрд), а потому очень важно провести процедуру так, чтобы не навредить огромному бизнесу.
РБК 08:23
Авто

Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным

Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.
Motor 06:23
Политика

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Коммерсантъ 06:37
Политика

Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.
РИА Новости 04:36
Музыка

Лоза заявил, что не будет болеть за Little Big на «Евровидении»

Певец Юрий Лоза заявил, что отказывается болеть за группу Little Big на «Евровидении-2020».
Gazeta.SPb 04:32
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 01 марта в 15:48
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro

Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Astera вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Авто

В России начались продажи нового Kia Seltos

Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Деловое.ТВ 01:10
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Политика

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.
Известия 07:19
Футбол

Чигринский рассказал о конфликте Ибрагимовича с Гвардиолой

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Украины по футболу Дмитрий Чигринский рассказал о своем разговоре со Златаном Ибрагимовичем, в котором тот рассказал о своем желании покинуть каталонский клуб.
ProstoProSport 02:51
Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 02:48
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Общество

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес

Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери

В 2018 году актриса Виктория Исакова стала мамой долгожданного ребенка.
Bimru.ru вчера в 10:21
Политика

Парламентские выборы в Сирии запланированы на 13 апреля

Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы на 13 апреля.
RT на русском 08:09
Общество

Приехавший из Москвы Васин рассказал об уехавшем в Москву Артамонове

Новый начальник управления экономики Калуги Владимир Васин, выступая сегодня на планерке в горуправе, не мог не отметить работу бывшего калужского губернатора: - Благодаря многолетней работе и заботе губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича создан на самом деле мощный и крепкий фундамент, на котором можно дальше строить, по сути, здание любой высоты.
Калужские новости вчера в 12:45
Здоровье

В Марселе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Врачи диагностировали первый случай заражения коронавирусом в городе Марсель на юге Франции.
ТАСС 07:35
Игры

Пользователям PS4 стала доступна игра Final Fantasy 7 Remake

NewInform вчера в 05:27
Наука

Знаменитую крымскую терракотовую голову датировали V веком до н.э

Найденная при строительстве Крымского моста терракотовая голова датируется V веком до н.э. Это установили ученые Института археологии Российской академии наук.
Известия 07:53
Шоу-бизнес

Максим Виторган заболел пневмонией

Московский Комсомолец 01:50
Общество

Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости вчера в 11:37
Происшествия

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Интерфакс 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное