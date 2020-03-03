Общество

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:26, Ашберн

Сами виноваты. Президент рассказал, что сейчас Беларусь недополучает около 1 миллиона тонн нефти ежемесячно

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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
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Последнее февральское обновление Windows 10 может вызвать ошибки в работе системы.
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Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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