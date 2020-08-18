Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии
Смотрите также
СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии
Врачи назвали основной диагноз Ефремова
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
В Мали восставшие военные задержали президента и премьера
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками полиции
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
До конца 2020 года российский электромобиль Zetta появится в продаже
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
Татьяна Навка не появится на льду в новом сезоне «Ледникового периода»
Путин выразил уверенность в росте российской экономики
В Сирии при подрыве колонны погиб российский генерал-майор
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
В США восхитились смекалкой российских подводников
Совет по передаче власти в Белоруссии потребовал провести новые выборы
Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями
«Еще не пик»: Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии
Лукашенко сообщил о привлечении ССО для наведения порядка в Белоруссии
В Сирии при подрыве колонны погиб российский генерал-майор
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Мали восставшие военные задержали президента и премьера
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
В США восхитились смекалкой российских подводников
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии