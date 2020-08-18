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REGNUM
REGNUM

Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.В источнике
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Известия

Белоруссия привела войска на западной границе в полную готовность

Известия11:05
RT на русском

Лукашенко сообщил о приведении армии в боеготовность

RT на русском10:59
Комсомольская правда

Лукашенко: белорусские войска приведены в полную боевую готовность

Комсомольская правда10:28
РБК

Лукашенко заявил о приведении армии в полную готовность на западе страны

РБК10:46
Lenta.ru

Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность войск на западе Белоруссии

Lenta.ru10:39
РИА Новости

Белоруссия развернула войска на западных границах

РИА Новости10:35
ТАСС

Белоруссия привела в полную боевую готовность войска на западной границе страны

ТАСС10:46

Фармацевтический вестник: на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили на 20 людях

Газета "Фармацевтический вестник" выяснила, что на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили всего на 20 людях.
Эхо Москвы15:25
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
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В Сирии при подрыве колонны погиб российский генерал-майор

Дамаск, 18 августа 2020, 18:40 — REGNUM В результате взрыва неустановленного взрывного устройства на пути следования российской гуманитарной автоколонны погиб генерал-майор Российской армии, а также командующий самообороны города Аль-Меядин и четверо сирийских ополченцев, сообщает 18 августа пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM11:40
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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