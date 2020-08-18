Бывший госсекретарь заявил об утрате США роли лидера свободного мира

«Наступил момент, когда в результате дефицита честности у Трампа, дефицита реальной внешней политики и дефицита знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера, США впервые на моей памяти оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира», — заявил Керри.