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Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.В источнике
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Известия

Белоруссия привела войска на западной границе в полную готовность

Известиявчера в 11:05
Комсомольская правда

Лукашенко: белорусские войска приведены в полную боевую готовность

Комсомольская правдавчера в 10:28
ТАСС

Белоруссия привела в полную боевую готовность войска на западной границе страны

ТАССвчера в 10:46
РБК

Лукашенко заявил о приведении армии в полную готовность на западе страны

РБКвчера в 10:46
Lenta.ru

Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность войск на западе Белоруссии

Lenta.ruвчера в 10:39
РИА Новости

Белоруссия развернула войска на западных границах

РИА Новостивчера в 10:35
RT на русском

Лукашенко сообщил о приведении армии в боеготовность

RT на русскомвчера в 10:59

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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Генсек ООН потребовал немедленного освобождения президента Мали

«Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за разворачивающимися событиями в Мали, включая военный мятеж, кульминацией которого стал арест президента Ибрагима Бубакара Кейты и членов его правительства»,-- говорится в заявлении.
Коммерсантъвчера в 16:45

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Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъвчера в 00:29
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Более ста белорусских спортсменов подписались против признания выборов

Более ста спортсменов, тренеров, спортивных журналистов и работников спортивной индустрии в Белоруссии поставили свою подпись под открытым письмом с отказом признать результат прошедших в стране президентских выборов.
РЕН ТВвчера в 11:54

Бывший госсекретарь заявил об утрате США роли лидера свободного мира

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Lenta.ruвчера в 16:43

Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

В начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.
РБКвчера в 14:42
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