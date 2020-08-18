Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии
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Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.В источнике
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