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REGNUM
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Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.В источнике
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РБК

Лукашенко заявил о приведении армии в полную готовность на западе страны

РБКвчера в 10:46
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Лукашенко сообщил о приведении армии в боеготовность

RT на русскомвчера в 10:59
ТАСС

Белоруссия привела в полную боевую готовность войска на западной границе страны

ТАССвчера в 10:46
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Белоруссия привела войска на западной границе в полную готовность

Известиявчера в 11:05
Lenta.ru

Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность войск на западе Белоруссии

Lenta.ruвчера в 10:39
РИА Новости

Белоруссия развернула войска на западных границах

РИА Новостивчера в 10:35
Комсомольская правда

Лукашенко: белорусские войска приведены в полную боевую готовность

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Эксперт заявила о серьезном кризисе психического здоровья в Америке

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