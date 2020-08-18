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REGNUM
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Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.В источнике
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Известия

Белоруссия привела войска на западной границе в полную готовность

Известиявчера в 11:05
RT на русском

Лукашенко сообщил о приведении армии в боеготовность

RT на русскомвчера в 10:59
РБК

Лукашенко заявил о приведении армии в полную готовность на западе страны

РБКвчера в 10:46
ТАСС

Белоруссия привела в полную боевую готовность войска на западной границе страны

ТАССвчера в 10:46
Lenta.ru

Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность войск на западе Белоруссии

Lenta.ruвчера в 10:39
РИА Новости

Белоруссия развернула войска на западных границах

РИА Новостивчера в 10:35
Комсомольская правда

Лукашенко: белорусские войска приведены в полную боевую готовность

Комсомольская правдавчера в 10:28

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
РИА Новостивчера в 07:26
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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SpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту еще 58 спутников Starlink, используемых для развертывания глобального интернета, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX.
Газета.Ruвчера в 11:46
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МФТИ: Число заявлений от абитуриентов выросло на 10% в 2020 году

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) завершился прием документов на направления специалитета и бакалавриата, количество заявлений от абитуриентов увеличилось на 10% по сравнению с 2019 годом.
Агентство Москвавчера в 12:35

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском17 августа в 11:45
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