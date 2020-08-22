Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций
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Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.В источнике
С чего всё началось
Ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций» с подключением внешнего фактора, однако власть «жестко сопротивляется», заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА
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Лукашенко заявил о развитии ситуации в Белоруссии по плану «цветных революций»
Московский Комсомолец04:15