Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Взгляд.ру
Взгляд.ру

Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.В источнике
С чего всё началось
Ситуация в Белоруссии развивается по сценарию «цветных революций» с подключением внешнего фактора, однако власть «жестко сопротивляется», заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА
».
Ведомости05:25
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко заявил о сценарии «цветной революции» в Белоруссии

РБК06:26
Царьград

Лукашенко назвал условие, при котором на Белоруссии поставят крест

Царьград05:53
Телеканал 360°

Ситуация в Белоруссии «идет по плану цветных революций» — Лукашенко

Телеканал 360°04:46
Газета.Ru

Лукашенко рассказал про план цветной революции в Белоруссии

Газета.Ru06:06
Российская газета

Лукашенко: Против Беларуси используют сценарий цветных революций

Российская газета04:27
РИА Новости

Лукашенко заявил о сценарии цветных революций в Белоруссии

РИА Новости04:20
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил о развитии ситуации в Белоруссии по плану «цветных революций»

Московский Комсомолец04:15
КП - Беларусь

Лукашенко военным на полигоне: НАТО вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест

КП - Беларусь05:55

В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufа, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус надеется на то, что пандемия коронавирусной инфекции завершиться в ближайшие два года.
ToDay News Ufa08:08
956

Врач рассказал о поведении окружения Навального в омской больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации наццентра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение оппозиционного политика Алексея Навального в Омске.
Общественная служба новостей10:42
367

Международные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.
Pravda.Ruвчера в 13:21
153