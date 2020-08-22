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Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии

Белоруссия видит «серьёзное шевеление войск НАТО» в непосредственной близости от границ республики на территории Польши и Литвы, сказал глава государства Александр Лукашенко.В источнике
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RT на русском

Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии

RT на русском06:14
BaltNews.ee

В полной готовности: Белоруссия усилила оборону на западных границах

BaltNews.ee03:05
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Врачи немецкой клиники Charite начали обследование Алексея Навального

Медицинский борт прилетел в Омск за Алексеем Навальным еще сутки назад, однако омские врачи вначале отказывались отпустить политика в Германию, ссылаясь на его нестабильное состояние и возможные риски при полете.
Врачи немецкой клиники Charite начали обследование Алексея Навального
KM.ru07:02
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Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли
RT на русском08:49
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Международные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.
Pravda.Ruвчера в 13:21
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Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новости08:54
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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