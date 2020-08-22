Медицинский борт прилетел в Омск за Алексеем Навальным еще сутки назад, однако омские врачи вначале отказывались отпустить политика в Германию, ссылаясь на его нестабильное состояние и возможные риски при полете.
Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.
В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".