Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков»
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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о получении сигнала о проникновении еще одной группы "российских боевиков" на белорусскую территорию. По его словам, речь идет о 30 людях, которые якобы пересекли границу на юге республики.В источнике
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Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины
Московский Комсомолец17:35