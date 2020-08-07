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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о получении сигнала о проникновении еще одной группы "российских боевиков" на белорусскую территорию. По его словам, речь идет о 30 людях, которые якобы пересекли границу на юге республики.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков»

Газета.Ru05:04
Взгляд.ру

Лукашенко заявил о сигнале с Украины о проникновении «боевиков» с юга

Взгляд.рувчера в 14:47
Московский Комсомолец

Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины

Московский Комсомолец17:35
РИА Новости

Лукашенко заявил о сигнале Киева о «проникновении боевиков»

РИА Новости17:14
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о предупреждении Украины о «российских боевиках»

Lenta.ru03:09
РБК

Лукашенко сообщил о сигнале Киева про вторую группу российских наемников

РБКвчера в 14:36
Интерфакс

Белоруссия получила от Украины сигнал о проникновении «боевиков» с юга

Интерфаксвчера в 13:59

В указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» 7 августа внесены очередные изменения (полный текст)

В указ губернатора Ивановской области «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» внесены поправки, уточняющие порядок пребывания в регионе лиц, прибывших из других субъектов России для участия в гражданском, административном, конституционном, арбитражном или уголовном судопроизводстве.
Частник.Ru05:17

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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НЛМК продолжает снижать экологическое воздействие в рамках программы модернизации

В рамках программы модернизации доменного и сталеплавильного производства Новолипецкого металлургического комбината будет снижено воздействие на окружающую среду и увеличена производительность оборудования.
ГТРК Липецк04:18