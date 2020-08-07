Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о получении сигнала о проникновении еще одной группы "российских боевиков" на белорусскую территорию. По его словам, речь идет о 30 людях, которые якобы пересекли границу на юге республики.