Лукашенко заявил об украинском сигнале о «проникновении боевиков»
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Минск, скорее всего, располагал список "пассажиров" из Киева, так как укаринские и белорусские спецслужбы тесно контактировали. Напомним, 29 июля в белоруссии задержали 33 российских граждан.В источнике
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Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины
Московский Комсомолец17:35