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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Лукашенко заявил об украинском сигнале о «проникновении боевиков»

Минск, скорее всего, располагал список "пассажиров" из Киева, так как укаринские и белорусские спецслужбы тесно контактировали. Напомним, 29 июля в белоруссии задержали 33 российских граждан.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о предупреждении Украины о «российских боевиках»

Lenta.ru03:09
Эхо Москвы

Лукашенко утверждает, что это Киев предупредил о проникновении в страну еще одной группы «ЧВК Вагнер»

Эхо Москвы19:13
РБК

Лукашенко сообщил о сигнале Киева про вторую группу российских наемников

РБКвчера в 14:36
РИА Новости

Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков» с юга

РИА Новости17:14
Взгляд.ру

Лукашенко заявил о сигнале с Украины о проникновении «боевиков» с юга

Взгляд.рувчера в 14:47
Московский Комсомолец

Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины

Московский Комсомолец17:35
Интерфакс

Белоруссия получила от Украины сигнал о проникновении «боевиков» с юга

Интерфаксвчера в 13:59

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Российская газета03:27
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Новое крыло, новые ракеты: в США оценили модернизацию Ту-95

Новейшая версия российского самолета имеет гораздо более широкие возможности, чем ее прототип - тот, как известно, мог сбрасывать только неуправляемые свободнопадающие бомбы (в основном термоядерные).
Российская газета03:03
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании

В четверг президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками".
ТАСС05:52
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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