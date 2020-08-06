Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков» с юга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил сигнал о проникновении еще одной группы "боевиков" с юга от украинских спецслужб, однако усомнился в достоверности этой информации.В источнике
Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину не вернулись. На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом отношении действуем.
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Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины
Московский Комсомолец17:35