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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков» с юга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил сигнал о проникновении еще одной группы "боевиков" с юга от украинских спецслужб, однако усомнился в достоверности этой информации.В источнике
Александр Лукашенко
Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину не вернулись. На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом отношении действуем.
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Военное обозрение

Лукашенко заявил, что информацию о российских «боевиках» получил от Киева

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Лукашенко заявил, что Киев сообщил ему о вторжении второй группы боевиков

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Взгляд.ру

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Взгляд.рувчера в 14:47
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Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины

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Белоруссия получила от Украины сигнал о проникновении «боевиков» с юга

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