Общество
RT на русскомЛукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Политика
Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»
Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.
ТАСС 04:34
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Шоу-бизнес
Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети
Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело вчера в 05:55
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке
Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете
Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
Происшествия
Кузбассовцы приехали к родственникам и заразились коронавирусом
Специалисты рассказали, что три заболевших были обнаружены в Междуреченске, ещё три — в посёлке Краснобродский, по одному — в Мысках, Прокопьевске и Анжеро-Судженске.
ВашГород.ру 02:42
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины запретить покупателям самим взвешивать продукты
Роспотребнадзор призвал магазины и супермаркеты запретить покупателям самим взвешивать продукты.
Газета.Ru 06:20
Общество
В РФ за сутки выявили 5 тыс. 642 случая коронавируса
По последним данным, В РФ официально подтверждены 52 тыс. 763 случая в 85 регионах. За прошедшие сутки специалисты выписали по 427 человек.
Моя Москва.онлайн 04:07
Гаджеты
Xiaomi выпустила стодолларовый монитор с более тонкой рамкой
Как отмечает Xiaomi, рамки вокруг экрана у Mi Display 1A стали ещё тоньше.
iXBT.com 19 апреля в 21:32
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Культура
Рязанская полиция сняла клип про самоизоляцию под «Короля и Шута»
Рязанские полицейские поддержали творческий марафон #ОСТАВАЙТЕСЬДОМА и сняли клип про самоизоляцию под хит «Короля и Шута».
Московский Комсомолец 05:05
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Политика
Путин ежедневно общается с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с экспертами, чтобы получать апдейты по изменению эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Авто
Официально презентовали седан Audi A3 нового поколения
Немецкий автопроизводитель представил второе поколение седана Audi A3.
Тарантас Ньюс 03:25
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Футбол
Жалобу на приговор Мамаева и Кокорина рассмотрят 13 мая
Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет.
Матч ТВ 05:08