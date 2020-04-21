Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.

Политика Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой» Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне. 41

Экономика Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. 333

Энергетика В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию. 391

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,5K

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,9K

Общество Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости". 8

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 1,2K

Общество Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах. 346

Происшествия Кузбассовцы приехали к родственникам и заразились коронавирусом Специалисты рассказали, что три заболевших были обнаружены в Междуреченске, ещё три — в посёлке Краснобродский, по одному — в Мысках, Прокопьевске и Анжеро-Судженске. 4

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 4,8K

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Экономика Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей. 14

Финансы Курс евро поднялся до 82 рублей Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. 5

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 17

Политика Путин ежедневно общается с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин ежедневно общается с экспертами, чтобы получать апдейты по изменению эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.