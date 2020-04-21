Общество

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил о скором начале восстановления экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
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