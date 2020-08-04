Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
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Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.В источнике
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