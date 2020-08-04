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REGNUM
REGNUM

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко пожалел о смене братских отношений с Россией на партнерские

Газета.Ru11:02
ТАСС

О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

ТАСС06:48
Коммерсантъ

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Коммерсантъ05:18
Известия

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Известия05:58
RT на русском

Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

RT на русском06:19
РИА Новости

Лукашенко заявил о смене отношений с Россией с братских на партнерские

РИА Новости09:37
РБК

Лукашенко заявил о напрасном решении России по отношениям с Белоруссией

РБК05:41

Кравчук объяснил свое выступление на российском телеканале

Необходимо выступать на российских телеканалах, чтобы защищать интересы Украины, заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук 4 августа, сообщает украинский телеканал «112 Украина».
ИА Красная Весна13:22
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Опубликованы первые кадры из драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом

В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, сообщает Entertainment Weekly.
РИА Новости08:52
1

Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку

Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости12:30