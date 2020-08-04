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Известия

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко пожалел о смене братских отношений с Россией на партнерские

Газета.Ru11:02
RT на русском

Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

RT на русском06:19
ТАСС

О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

ТАСС06:48
Известия

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Известия05:58
РИА Новости

Лукашенко заявил о смене отношений с Россией с братских на партнерские

РИА Новости09:37
Коммерсантъ

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Коммерсантъ05:18
РБК

Лукашенко заявил о напрасном решении России по отношениям с Белоруссией

РБК05:41
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слишком высокий индекс ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также – в Алтайском крае и республике Тыва.
Live2403:19
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