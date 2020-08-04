Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.В источнике
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