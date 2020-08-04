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Известия
Известия

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

ТАСС06:48
РБК

Лукашенко заявил о напрасном решении России по отношениям с Белоруссией

РБК05:41
RT на русском

Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

RT на русском06:19
Коммерсантъ

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Коммерсантъ05:18
Известия

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Известия05:58
Газета.Ru

Лукашенко: Россия всегда будет союзником для Белоруссии

Газета.Ru05:32
РИА Новости

Сенатор выразил надежду на нормализацию отношений с Белоруссией

РИА Новости06:43

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости05:36
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В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost06:10
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что мошенники пытаются продать личные данные - обезличенные номера паспортов - якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.
ТАСС07:22
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Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъвчера в 15:19
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Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей

По данным агентства "Автостат", в период с января по июнь 2020 года средневзвешенная стоимость нового авто в РФ поднялась до отметки 1676000 руб. Таким образом, средняя цена увеличилась на 138 тыс. рублей или 8,9% по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м.
Новые автомобили04:37
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM04:23
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