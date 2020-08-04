В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.