Политика
ИзвестияЛукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.
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Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском 09:45
Политика
Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии
Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а развивает многовекторную внешнюю политику, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:35
Происшествия
В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа
Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
Газета.Ru 08:42
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии рассказало о первом этапе учений с ВВС и ПВО
Первый этап учений с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдёт в Белоруссии с 4 по 7 августа, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
RT на русском 08:44
Политика
Китай считает политическим давлением требование США о продаже TikTok
Пекин, 4 августа 2020, 14:21 — REGNUM Власти США применяют инструменты политического давления и манипуляции, чтобы не дать зарубежным предприятиям работать на их территории.
REGNUM 07:21
Гаджеты
Производителей ноутбуков настиг дефицит процессоров AMD
Дефицит мобильных процессоров AMD серии Ryzen испытывают производители ноутбуков на его основе, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:49
Политика
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к новой Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести референдум об изменении Конституции республики, об этом он заявил в своей предвыборной кампании.
iReactor 02:58
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году
Глава института отметил, что тестирование вакцины на детях будет проводиться только после того, как закончатся исследования на взрослых.
UfaTime.ru 07:57
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Общество
Воробьев пообещал решить проблему обманутых дольщиков за три года
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал президенту России Владимиру Путину решить проблему обманутых дольщиков в регионе за три года.
Ведомости 08:06
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с Сергеем Юраном о расторжении контракта.
RT на русском 05:56
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM 09:59
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Общество
Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища
Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища. Его обвиняли в домогательствах к подросткам.
Enter 09:11
Общество
Артемий Лебедев назвал Маэстро Понасенкова шарлатаном и колхозником
Лебедев назвал Понасенкова «безграмотным шарлатаном» с «клинической манией величия».
News.ru 10:05
Общество
В Воркуте ресторанам и кафе разрешили открыться с 5 августа
Согласно документу, с 5 августа в Воркуте официально разрешена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и других предприятий общественного питания.
Моя Воркута 08:55
Политика
В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса
Днем ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрируют уже через 10 дней — быстрее, чем в других странах.
Lenta.ru 09:56
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до Android 11
Некоторые смартфоны китайского бренда Xiaomi получат обновление до Android 11. Такую информацию предоставили инсайдеры.
Piter.tv 05:30
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37