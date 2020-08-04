Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.
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О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

ТАСС06:48

Лукашенко: Россия всегда будет союзником для Белоруссии

Газета.Ru05:32

Лукашенко заявил о смене отношений с Россией с братских на партнерские

РИА Новости09:37

Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

RT на русском06:19

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Коммерсантъ05:18

Лукашенко заявил о напрасном решении России по отношениям с Белоруссией

РБК05:41

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Известия05:58
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Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъ 08:46
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Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском 09:45
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Политика

Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии

Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а развивает многовекторную внешнюю политику, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:35
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

РИА Новости 05:55
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Происшествия

В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа

Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
Газета.Ru 08:42
Армия и оружие

Минобороны Белоруссии рассказало о первом этапе учений с ВВС и ПВО

Первый этап учений с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдёт в Белоруссии с 4 по 7 августа, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
RT на русском 08:44
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Политика

Китай считает политическим давлением требование США о продаже TikTok

Пекин, 4 августа 2020, 14:21 — REGNUM Власти США применяют инструменты политического давления и манипуляции, чтобы не дать зарубежным предприятиям работать на их территории.
REGNUM 07:21
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Гаджеты

Производителей ноутбуков настиг дефицит процессоров AMD

Дефицит мобильных процессоров AMD серии Ryzen испытывают производители ноутбуков на его основе, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:49
Политика

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести референдум об изменении Конституции республики, об этом он заявил в своей предвыборной кампании.
iReactor 02:58
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году

Глава института отметил, что тестирование вакцины на детях будет проводиться только после того, как закончатся исследования на взрослых.
UfaTime.ru 07:57
1,1K
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
384
Общество

Воробьев пообещал решить проблему обманутых дольщиков за три года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал президенту России Владимиру Путину решить проблему обманутых дольщиков в регионе за три года.
Ведомости 08:06
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Футбол

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с Сергеем Юраном о расторжении контракта.
RT на русском 05:56
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
3,7K
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
111
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM 09:59
45
Общество

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
33
Общество

Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища

Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища. Его обвиняли в домогательствах к подросткам.
Enter 09:11
Общество

Артемий Лебедев назвал Маэстро Понасенкова шарлатаном и колхозником

Лебедев назвал Понасенкова «безграмотным шарлатаном» с «клинической манией величия».
News.ru 10:05
Общество

В Воркуте ресторанам и кафе разрешили открыться с 5 августа

Согласно документу, с 5 августа в Воркуте официально разрешена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и других предприятий общественного питания.
Моя Воркута 08:55
Политика

В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса

Днем ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрируют уже через 10 дней — быстрее, чем в других странах.
Lenta.ru 09:56
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Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до Android 11

Некоторые смартфоны китайского бренда Xiaomi получат обновление до Android 11. Такую информацию предоставили инсайдеры.
Piter.tv 05:30
7
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
3
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Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
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