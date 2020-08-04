Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.
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Судят по всему: в Минске допустили экстрадицию задержанных россиян

Известия12:20

Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

RT на русском06:19

О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

ТАСС06:48

Лукашенко пожалел о смене братских отношений с Россией на партнерские

Газета.Ru11:02

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Коммерсантъ05:18

Лукашенко заявил о напрасном решении России по отношениям с Белоруссией

РБК05:41

Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию

РИА Новости05:33
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Происшествия

Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

REGNUM 18:01
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Происшествия

Взрыв в Бейруте: что известно на данный момент

Редакция Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о том, что известно на данный момент о взрыве в Бейруте.
ФАН 16:51
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Известия 04:59
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Футбол

Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
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Общество

Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
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Космос

Марсоход Perseverance начал свой путь на Марс

В четверг, 30 июля, с космодрома на мысе Канаверал марсоход Perseverance начал свой путь на Марс.
Актуальные Новости 02 августа в 07:16
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Происшествия

Молодая сахалинка погибла под колесами седана

Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Общество

Уральский депутат задекларировал четыре копейки дохода

Депутат из Екатеринбурга Илья Гаффнер задекларировал четыре копейки в качестве дохода за 2019 год.
Народные новости вчера в 04:09
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Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
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Космос

Астронавты Херли и Бенкен вернулись на Землю в экипаже Crew Dragon

Сher-poisk.ru вчера в 16:17
Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
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Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
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Футбол

«Локомотив» подпишет 31-летнего защитника из итальянской Серии Б

В минувшем сезоне 31-летний Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б.
BetOn 15:25
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм.
КМВ Новости 04:19
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Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
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Кино

«Игра престолов» снова стала самым скачиваемым сериалом в мире

Комсомольская правда 03:26
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Армия и оружие

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ

Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.
Российская газета 05:20
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Общество

Военный эксперт рассказал, что могло стать причиной взрыва в Бейруте

Экономика сегодня 16:16
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Здоровье

В Ростовской области рассказали о причинах массовых увольнений врачей

В Ростовской области заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев рассказал о причинах массовых увольнений врачей, сообщают региональные издания.
Южный Федеральный 12:42
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Наука

Японскими учеными обнаружен жук, способный убежать из желудка хищника

МедиаПоток 09:47
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Общество

Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном

Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
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Футбол

Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России

39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.
Чемпионат 16:17
Космос

Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2

Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
Популярная механика вчера в 08:03
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