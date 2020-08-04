Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров. 165

Происшествия Взрыв в Бейруте: что известно на данный момент Редакция Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о том, что известно на данный момент о взрыве в Бейруте.

Футбол Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год. 72

Общество Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники. 175

Космос Марсоход Perseverance начал свой путь на Марс В четверг, 30 июля, с космодрома на мысе Канаверал марсоход Perseverance начал свой путь на Марс. 707

Происшествия Молодая сахалинка погибла под колесами седана Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.

Общество Уральский депутат задекларировал четыре копейки дохода Депутат из Екатеринбурга Илья Гаффнер задекларировал четыре копейки в качестве дохода за 2019 год. 250

Общество Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов. 9

Футбол «Локомотив» подпишет 31-летнего защитника из итальянской Серии Б В минувшем сезоне 31-летний Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б.

Общество Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах. 351

Шоу-бизнес Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период» Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм. 14

Политика Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. 271

Армия и оружие Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца. 6

Здоровье В Ростовской области рассказали о причинах массовых увольнений врачей В Ростовской области заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев рассказал о причинах массовых увольнений врачей, сообщают региональные издания. 1

Футбол Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России 39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.