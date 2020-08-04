По мнению белорусского президента, Россия "боится потерять" Белоруссию, поскольку кроме Минска, у Москвы, как считает Лукашенко, не осталось "по-настоящему близких" союзников. Он заметил, что к Белоруссии стали "проявлять все более предметный интерес" западные страны.

Общество Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники. 146

Происшествия Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест Хамовнический районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в нападении на росгвардейца во время празднования дня ВДВ в Парке Горького. 144

Политика Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев. 30

Происшествия В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.

Кино Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов» Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября. 2

Здоровье Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса На пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала журналистам о том, что жители Татарстана в последние недели стали забывать о правилах защиты от коронавируса. 18

Происшествия Мужчина, напавший на журналиста в 2017 году, снова подрался в день ВДВ Александр Орлов по прозвищу Колобок, получивший известность после нападения на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в парке в 2017 году в день ВДВ, снова оказался в центре потасовки, сообщает РЕН ТВ. 58