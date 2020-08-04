Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии

По мнению белорусского президента, Россия "боится потерять" Белоруссию, поскольку кроме Минска, у Москвы, как считает Лукашенко, не осталось "по-настоящему близких" союзников. Он заметил, что к Белоруссии стали "проявлять все более предметный интерес" западные страны.
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Судят по всему: в Минске допустили экстрадицию задержанных россиян

Известия12:20

Лукашенко пожалел о смене братских отношений с Россией на партнерские

Газета.Ru11:02

Лукашенко заявил о напрасном решении России по отношениям с Белоруссией

РБК05:41

О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

ТАСС06:48

Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

RT на русском06:19

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Коммерсантъ05:18

Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии

РИА Новости09:37
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Кино

«Игра престолов» снова стала самым скачиваемым сериалом в мире

Комсомольская правда 03:26
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Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
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Общество

Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
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Киберспорт

Valve обновила базовые гайды для 21-го героя в Dota 2

Разработчики Dota 2 загрузили новый патч в клиент игры.
CyberSport.ru 16:16
Общество

Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном

Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
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Авто

В Китае появится бюджетная версия Mercedes-Benz G-Class

Пекин, 3 августа 2020, 12:58 — REGNUM Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz создаёт для Китая более дешевую вариацию нового G-Class под индексом «350».
REGNUM вчера в 05:58
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Происшествия

Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест

Хамовнический районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в нападении на росгвардейца во время празднования дня ВДВ в Парке Горького.
Российская газета 14:12
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Здоровье

Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа

С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
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Шоу-бизнес

Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»

Anews вчера в 18:17
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Политика

Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.
РИА Новости 17:40
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Происшествия

При взрыве в Бейруте пострадала семья премьер-министра Ливана

ИА Красная Весна 18:06
Происшествия

В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей

Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Экономика

В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей

В целом по экономике средняя медианная зарплата в России составляет 34,5 тысячи рублей.
МонаВиста вчера в 03:44
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Политика

Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
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Кино

Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»

Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Армия и оружие

Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео

Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета 07:25
Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
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Здоровье

Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса

На пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала журналистам о том, что жители Татарстана в последние недели стали забывать о правилах защиты от коронавируса.
Журнал Татарстан 08:07
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Космос

На космодром «Восточный» доставили макет аппарата «Кондор-ФКА»

Вести - Амурская область 02:25
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Google представила недорогой смартфон Pixel 4a

Discover24 03:18
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Культура

Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»

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Мужчина, напавший на журналиста в 2017 году, снова подрался в день ВДВ

Александр Орлов по прозвищу Колобок, получивший известность после нападения на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в парке в 2017 году в день ВДВ, снова оказался в центре потасовки, сообщает РЕН ТВ.
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Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
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Экономика

Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти

Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены.
REGNUM 09:42
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Здоровье

В Ростовской области рассказали о причинах массовых увольнений врачей

В Ростовской области заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев рассказал о причинах массовых увольнений врачей, сообщают региональные издания.
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году

Тестирования на детях стартуют в январе или феврале.
Evo-rus.com 11:36
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Авто

АвтоВАЗ назвал в России скидки на автомобили Lada в августе

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Общество

После голосования по Конституции данные россиян попали в сеть

Ранее стало известно о том, что данные "утекли" в сеть, из расследования издания "Медуза".
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Общество

Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»

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