Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

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