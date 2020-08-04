Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.
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О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

ТАСС06:48

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Известия05:58

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Коммерсантъ05:18

Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

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Газета.Ru05:32

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РИА Новости06:43
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Вслед за лимитированной серией новой A6 Allroad quattro компания Audi выводит на российский рынок и обычную модель, которая более чем на миллион рублей дешевле.
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Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
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На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Шоу-бизнес

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Первую виртуальную банковскую клавиатуру для смартфонов представил банк «Открытие»

В виртуальную клавиатуру от «Открытия» интегрированы банковские операции для мобильных устройств.
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Телеведущий Александр Гордон развелся

Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
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В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung

NewInform 08:21
Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
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Общество

Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
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Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице

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Происшествия

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Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
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Политика

Лукашенко заявил о направленных на него ядовитых стрелах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил о направленных в его сторону ядовитых стрелах.
Lenta.ru 07:02
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Футбол

Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
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Замглавы Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса

Заместитель главы администрации Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса.
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В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами

В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
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Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way подписала контракт с Apple

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Происшествия

В Светлогорске в море утонул турист из Липецка

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Технологии

Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах

По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Политика

Лукашенко пообещал дать «самый жесткий отпор» протестующим белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал пресекать в стране несанкционированные акции протеста самым жестким образом.
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Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе на вечеринке в Лос-Анджелесе

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В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар

Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
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Экономика

Объяснен успех отказа Швеции от карантина

Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
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Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

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Макгрегор отреагировал на слова Хабиба о поединке с Гэтжи

Бывший чемпион главного бойцовского промоушена Конор Макгрегор иронично прокомментировал грозное заявление Нурмагомедова, который пообещал утопить своего соперника Гэтжи в предстоящем титульном поединке в рамках турнира UFC 254.
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Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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