Политика
ИзвестияЛукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские. Об этом белорусский лидер рассказал в ходе послания народу и парламенту во вторник, 4 августа, трансляцию которого ведет Белорусская телерадиокомпания.
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Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Вслед за лимитированной серией новой A6 Allroad quattro компания Audi выводит на российский рынок и обычную модель, которая более чем на миллион рублей дешевле.
Автоновости дня 08:20
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Технологии
Первую виртуальную банковскую клавиатуру для смартфонов представил банк «Открытие»
В виртуальную клавиатуру от «Открытия» интегрированы банковские операции для мобильных устройств.
Пенза-взгляд 08:18
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском вчера в 06:46
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика
Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
Политика
Лукашенко заявил о направленных на него ядовитых стрелах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил о направленных в его сторону ядовитых стрелах.
Lenta.ru 07:02
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Общество
Замглавы Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса
Заместитель главы администрации Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса.
Новая Кубань 08:29
Происшествия
В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами
В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
Lenta.ru 07:13
Технологии
Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах
По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
Evo-rus.com 02:48
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Политика
Лукашенко пообещал дать «самый жесткий отпор» протестующим белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал пресекать в стране несанкционированные акции протеста самым жестким образом.
Московский Комсомолец 07:35
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе на вечеринке в Лос-Анджелесе
Комсомольская правда 08:37
Происшествия
В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
Экономика
Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Хабиба о поединке с Гэтжи
Бывший чемпион главного бойцовского промоушена Конор Макгрегор иронично прокомментировал грозное заявление Нурмагомедова, который пообещал утопить своего соперника Гэтжи в предстоящем титульном поединке в рамках турнира UFC 254.
CT news 08:38
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09