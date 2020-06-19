с чего всё началось

Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА. Белоруссию готовились привести к «некоему майдану», заявил он.

Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии

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