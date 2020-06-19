Политика

РБКРБКЛукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии

Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА. Белоруссию готовились привести к «некоему майдану», заявил он.
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с чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что в стране готовили «масштабный план дестабилизации и привода к некоему майдану», но его удалось сорвать, передает
 БелТА.
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Видеофакт. «Маски сорваны с кукол и кукловодов»: Лукашенко прокомментировал последние события в Беларуси

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Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне

Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
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Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
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Тестирование неквалифицированных инвесторов вызывает вопросы

Вопрос тестирования неквалифицированных инвесторов вызывает вопросы.
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В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект

Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты.
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Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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Политика

Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
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Общество

С 20 июня в Оренбургской области открываются летние кафе

Указ подписал сегодня губернатор Денис Паслер. Однако уже в эту субботу могут открыться летние кафе, террасы и веранды.
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Происшествия

Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

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Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

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Футбол

Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».
News.ru 10:47
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
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Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы

На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
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В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
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Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян

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Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

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«Наполи» завоевал Кубок Италии, обыграв в финале «Ювентус»

Точнее в ударах с 11-метровой отметки были футболисты из Неаполя — 4:2. И именно они и выиграли Кубок Италии.
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Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи

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Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине

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С 22 июня в Петербурге возобновят работу санатории и каршеринг

С 22 июня в Петербурге возобновится работа санаторно-курортных учреждений, а также заработает каршеринг.
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Врач рассказала, как можно определить рак по запаху

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