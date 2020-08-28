Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Смотрите также
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
Юрий Ганус покинул пост генерального директора РУСАДА
КНР запустила две ракеты в акваторию Южно-Китайского моря
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Меркель надеется, что российских силовиков не задействуют в Белоруссии
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусами в Якутии возросло до 16
Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах
Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с Белоруссией
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
В российских школах в новом учебном году отменят единые звонки с урока
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Лукашенко: почти 20 самолетов США переброшены к границам Белоруссии
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Юрий Ганус покинул пост генерального директора РУСАДА
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»
Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с делом Навального
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране заканчивается и ситуация стабилизируется. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на Sputnik Беларусь.В источнике
С чего всё началось
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил он
в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша".
Подробнее о событии