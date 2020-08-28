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Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране заканчивается и ситуация стабилизируется. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на Sputnik Беларусь.В источнике
С чего всё началось
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил он
 в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша".
Интерфакс05:14
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко объявил об «окончании вакханалии» в Белоруссии

РБК06:09
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о скором окончании «вакханалии» в Белоруссии

Коммерсантъ05:56
РИА Новости

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

РИА Новости05:27
Lenta.ru

Лукашенко объявил о конце «вакханалии»

Lenta.ru05:27
RT на русском

Лукашенко: вакханалия в Белоруссии заканчивается

RT на русском05:15
Интерфакс

Лукашенко отметил, что «эта вакханалия» заканчивается

Интерфакс05:14
ТАСС

Лукашенко заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется

ТАСС05:13
КП - Беларусь

«Надо заниматься экономикой»: Лукашенко - о том, что между частными и госпредприятиями не должно быть разницы

КП - Беларусь04:59

Samsung проведёт 1 сентября расширенную презентацию Galaxy Z Fold 2

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MobiDevices01:24
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«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России

Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
ИА Красная Весна04:51
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РИА Новости06:35
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SM News08:30

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РИА Новости05:59
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