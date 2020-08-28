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Военное дело

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране подходит к концу и уже пришло время плотно начать заниматься экономическими вопросами. Данное заявление президент республики Беларусь сделал во время посещения предприятия по производству сыров в Витебской области.В источнике
С чего всё началось
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил он
 в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша".
Интерфакс05:14
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Газета.Ru

Лукашенко заявил о прекращении «вакханалии» в Белоруссии

Газета.Ru09:11
РБК

Лукашенко объявил об «окончании вакханалии» в Белоруссии

РБК06:09
ТАСС

Лукашенко заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется

ТАСС05:13
Lenta.ru

Лукашенко объявил о конце «вакханалии»

Lenta.ru05:27
RT на русском

Лукашенко: вакханалия в Белоруссии заканчивается

RT на русском05:15
Интерфакс

Лукашенко отметил, что «эта вакханалия» заканчивается

Интерфакс05:14
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о скором окончании «вакханалии» в Белоруссии

Коммерсантъ05:56
КП - Беларусь

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