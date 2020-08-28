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Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Ситуацию с акциями протеста и требованием оппозиции сменить власть в Белоруссии Лукашенко назвал «вакханалией».В источнике
С чего всё началось
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил он
 в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша".
Интерфакс05:14
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RT на русском

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

RT на русском11:32
Газета.Ru

Лукашенко заявил о прекращении «вакханалии» в Белоруссии

Газета.Ru09:11
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о скором окончании «вакханалии» в Белоруссии

Коммерсантъ05:56
РБК

Лукашенко объявил об «окончании вакханалии» в Белоруссии

РБК06:09
РИА Новости

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

РИА Новости05:27
Интерфакс

Лукашенко отметил, что «эта вакханалия» заканчивается

Интерфакс05:14
ТАСС

Лукашенко заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется

ТАСС05:13
КП - Беларусь

«Надо заниматься экономикой»: Лукашенко - о том, что между частными и госпредприятиями не должно быть разницы

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