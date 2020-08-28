Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
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Ситуацию с акциями протеста и требованием оппозиции сменить власть в Белоруссии Лукашенко назвал «вакханалией».В источнике
С чего всё началось
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил он
в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша".
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