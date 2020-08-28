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CT news
CT news

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Ситуацию с акциями протеста и требованием оппозиции сменить власть в Белоруссии Лукашенко назвал «вакханалией».В источнике
С чего всё началось
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил он
 в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша".
Интерфакс05:14
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко объявил об «окончании вакханалии» в Белоруссии

РБК06:09
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о скором окончании «вакханалии» в Белоруссии

Коммерсантъ05:56
Интерфакс

Лукашенко отметил, что «эта вакханалия» заканчивается

Интерфакс05:14
РИА Новости

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

РИА Новости05:27
RT на русском

Лукашенко: вакханалия в Белоруссии заканчивается

RT на русском05:15
Lenta.ru

Лукашенко объявил о конце «вакханалии»

Lenta.ru05:27
ТАСС

Лукашенко заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется

ТАСС05:13
КП - Беларусь

«Надо заниматься экономикой»: Лукашенко - о том, что между частными и госпредприятиями не должно быть разницы

КП - Беларусь04:59

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Интерфаксвчера в 08:05
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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Уголовное дело нижегородского вора в законе передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего вора в законе Виктора Жаринова (Цезарь) о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации похищения двоих человек (ст. 126, ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ Нижний Новгород07:48
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Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь», есть тяжелораненые и похищенные люди.
BFM.ruвчера в 13:32
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Банк ВТБ снижает ставки по автокредитам

Представители банка ВТБ заявили, что с сегодняшнего дня у них доступен кредит на покупку автомобиля с минимальной ставкой в 7,5%. Первоначальный взнос остается прежним и составляет 10% от первоначальной стоимости.
CT news25 августа в 06:41
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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