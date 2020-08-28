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Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется. По его мнению, настало время заниматься экономическими вопросами. Он также пригрозил ответить странам, которые введут против республики санкции.В источнике
С чего всё началось
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил он
 в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша".
Интерфакс05:14
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Лукашенко объявил об «окончании вакханалии» в Белоруссии

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Интерфакс

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Lenta.ru

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Lenta.ru05:27
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Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

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Лукашенко заявил о скором окончании «вакханалии» в Белоруссии

Коммерсантъ05:56
ТАСС

Лукашенко заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется

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«Надо заниматься экономикой»: Лукашенко - о том, что между частными и госпредприятиями не должно быть разницы

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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

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ИА Красная Весна18:37
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