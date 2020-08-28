Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется. По его мнению, настало время заниматься экономическими вопросами. Он также пригрозил ответить странам, которые введут против республики санкции.