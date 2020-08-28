Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране подходит к концу и уже пришло время плотно начать заниматься экономическими вопросами. Данное заявление президент республики Беларусь сделал во время посещения предприятия по производству сыров в Витебской области.