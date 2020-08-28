Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Смотрите также
Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
В Минске неизвестные задержали члена КС Виталия Кривко
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Врачи Навального в Германии попросили помощи у военных токсикологов
Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
ВВС Турции перехватили шесть греческих F16 в Средиземноморье
Дочь Ларисы Гузеевой выбрила рисунок на бровях
Гузеева поделилась снимком со свадьбы Юлии Зиминой
Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку по требованию граждан
В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за пост о побоях мужа
Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны
Лукашенко посоветовал протестующим читать «Библию»
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку по требованию граждан
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране подходит к концу и уже пришло время плотно начать заниматься экономическими вопросами. Данное заявление президент республики Беларусь сделал во время посещения предприятия по производству сыров в Витебской области.В источнике
С чего всё началось
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил он
в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша".
Подробнее о событии