Общество
Наша версияЛукашенко заявил о своей приверженности идее независимости Белоруссии
Белорусский лидер заявил, что он не оправдывается и никого не боится, он просто хочет всех предупредить об остром периоде в существовании возглавляемой им страны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он искренне привержен идее независимости республики.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Фамилия Мухатова вместе с фамилиями еще нескольких солдат из подразделения Шамсутдинова упоминалась средствами массовой информации вскоре после расстрела как члена группы военнослужащих, издевавшихся над своими сослуживцами.
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Полузащитник «Лейпцига» Ильзанкер обвиняется в изнасиловании
Полузащитник немецкого "Лейпцига" и сборной Австрии по футболу Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании, сообщает Франс Пресс со ссылкой на австрийскую ежедневную газету Salzburger Nachrichten.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Теннис
Медведев и Хачанов победили Аргентину и пробились в полуфинал ATP Cup
Даниил Медведев и Карен Хачанов вывели сборную России по теннису в полуфинал нового мужского командного турнира — ATP Cup.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Общество
«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом".
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
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Митингующие заняли здание администрации президента Абхазии
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Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше
У любителей чая сердечно-сосудистые и атеросклеротические болезни развивались в среднем на 1,41 лет позже т жили они на 1,26 года дольше тех, кто не любит этот напиток.
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Fight Nights сделает предложение Кокляеву
Промоушен Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в турнире по смешанным единоборствам.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Сейм Польши уравнял ответственность Германии и СССР за начало войны
Сейм Польши — нижняя палата парламента — принял в четверг резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Китайская делегация посетит США для подписания торговой сделки
"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.
Политика
Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране
Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Политика
Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены
Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Кино
Фильм «Челюсти» Спилберга получит ремейк
Политика
В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня
Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14:00 мск в четверг в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Экономика
Орешкин: конфликт на Ближнем Востоке несёт риск колебаний на рынке нефти
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что ответные меры Ирана, которые он может принять по отношению к США, повлекут серьёзные последствия на мировом рынке нефти.
Армия и оружие
Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников
После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Происшествия
Кровавую расправу над боевиком «АТО» устроили под Одессой
«Янгол» уверен, что такими методами украинская власть постепенно избавится от всех неугодных карателей и боевиков.
Футбол
Шейдаев расторг контракт с «Динамо»
«Динамо-Москва» и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения.