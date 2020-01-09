Общество

Наша версияНаша версияЛукашенко заявил о своей приверженности идее независимости Белоруссии

Белорусский лидер заявил, что он не оправдывается и никого не боится, он просто хочет всех предупредить об остром периоде в существовании возглавляемой им страны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он искренне привержен идее независимости республики.
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