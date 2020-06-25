Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. Он собирается в ближайшее время обсудить это с президентом РФ Владимиром Путиным.