Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. Он собирается в ближайшее время обсудить это с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко рассказал, что в процессе предвыборной гонки в Белоруссии оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако «сами ведут себя нечестно», пишет БЕЛТА.
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