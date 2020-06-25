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Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши. Он собирается в ближайшее время обсудить это с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко рассказал, что в процессе предвыборной гонки в Белоруссии оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако «сами ведут себя нечестно», пишет БЕЛТА.
RT на русском06:09
Подробнее о событии

Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство извне в выборы в Белоруссии

ТАСС06:42

Лукашенко заявил о российском вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

Интерфакс05:56

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Коммерсантъ06:04

Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»

РБК06:02

Лукашенко: идет вмешательство извне в наши выборы и внутренние дела

Газета.Ru06:01

Лукашенко намерен обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии

RT на русском06:09

Лукашенко обсудит с Путиным действия «кукловодов» из России

Московский Комсомолец05:53
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Госдума может установить право собственности на телефонные номера

Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM00:19
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«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

В матче 23-го тура с «Тамбовом» башкирская команда сыграла сильнейшим составом, победив дома со счетом 2:1. 25 июня «Уфа» объявила, что новые тесты на коронавирус всех членов команды принесли отрицательный результат.
РБК08:36
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Сулейманов — о разгроме «Ростова» 1:10: «Не осуждаю „Сочи“, но считаю, что они поступили неправильно»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов выразил свое отношение к тому, что «Сочи» не согласился на перенос матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» и разгромил соперника со счетом 10:1. «Ростов» выставил на эту игру молодежную команду, так как основной состав сел на карантин из-за коронавируса.
Sport24.ru08:21
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СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM08:38
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news08:26
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