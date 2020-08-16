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Лукашенко заявил о войсках НАТО на границах Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь, на границах страны. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на митинге в центре Минска.В источнике
Александр Лукашенко
Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.
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Gazeta.SPb

Лукашенко встал на колени перед белорусами

Gazeta.SPb07:56
Фонтанка.Ру

«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну». Лукашенко заявил о гибели государства в случае повторных выборов

Фонтанка.Ру07:20
Петербургский дневник

Лукашенко: Белоруссия погибнет в случае повторных выборов

Петербургский дневник07:48
ФАН

Лукашенко предупредил о танках НАТО в 15 минутах от границ Белоруссии

ФАН07:47
REGNUM

Лукашенко: НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ

REGNUM07:30
RT на русском

Лукашенко заявил о войсках НАТО на границах Белоруссии

RT на русском07:27
ИА Красная Весна

«Лязгают гусеницами!» — Лукашенко о войсках НАТО у белорусской границы

ИА Красная Весна07:51

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