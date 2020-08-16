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RT на русском
RT на русском

Лукашенко заявил о войсках НАТО на границах Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь, на границах страны. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на митинге в центре Минска.В источнике
Александр Лукашенко
Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.
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Лукашенко предупредил о наращивании военной мощи у границ Белоруссии

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