Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи у западных границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь, на границах страны. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на митинге в центре Минска.

Лукашенко заявил о войсках НАТО на границах Белоруссии

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