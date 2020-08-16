Политика
RT на русскомЛукашенко заявил о войсках НАТО на границах Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь, на границах страны. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на митинге в центре Минска.
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Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи у западных границ.
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