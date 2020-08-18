Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ
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Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко предостерег белорусов от участия в «санитарном кордоне» против России
Взгляд.рувчера в 15:24
Лукашенко опасается, что протесты могут превратить Беларусь в «санитарный кордон» против России
Комсомольская правдавчера в 15:08