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Известия

Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ

Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко предупредил о «санитарном кордоне» против России

Газета.Ruвчера в 16:27
РИА Новости

Лукашенко предупредил о создании «санитарного кордона» против России

РИА Новостивчера в 16:52
Lenta.ru

Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России

Lenta.ruвчера в 15:35
РБК

Лукашенко предупредил о «ланцуге от Вильнюса до Киева»

РБК18:50
Московский Комсомолец

Лукашенко испугался реакции России из-за протестов

Московский Комсомолецвчера в 15:25
Взгляд.ру

Лукашенко предостерег белорусов от участия в «санитарном кордоне» против России

Взгляд.рувчера в 15:24
Комсомольская правда

Лукашенко опасается, что протесты могут превратить Беларусь в «санитарный кордон» против России

Комсомольская правдавчера в 15:08

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новостивчера в 03:14
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Российских медиков начнут прививать от коронавируса

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, медицинских работников будут прививать от коронавируса параллельно с пострегистрационными тестами вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Капитал странывчера в 03:52
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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