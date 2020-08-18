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Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ

Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.В источнике
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РБК

Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в «санитарный кордон»

РБК18:50
РИА Новости

Лукашенко предупредил о создании «санитарного кордона» против России

РИА Новостивчера в 16:52
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о «санитарном кордоне» против России

Газета.Ruвчера в 16:27
Lenta.ru

Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России

Lenta.ruвчера в 15:35
Московский Комсомолец

Лукашенко испугался реакции России из-за протестов

Московский Комсомолецвчера в 15:25
Взгляд.ру

Лукашенко предостерег белорусов от участия в «санитарном кордоне» против России

Взгляд.рувчера в 15:24
Комсомольская правда

Лукашенко опасается, что протесты могут превратить Беларусь в «санитарный кордон» против России

Комсомольская правдавчера в 15:08

В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14
12

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.рувчера в 10:06
36

Дело о покушении на главу МВД возбуждено в Южной Осетии

Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, автомобиль которого был обстрелян неизвестными в ночь на вторник в Цхинвале, сообщил ТАСС заместитель генпрокурора Сергей Битиев.
ТАСС01:49
2

В Кузбассе ученые создают не имеющий аналогов биопротез клапана сердца

Ученые-врачи Кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний находятся на завершающей стадии создания уникального биопротеза клапана сердца, который можно будет устанавливать по технологии «протез-в-протез».
Провинция.ру01:36
9

Запущены продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

Внешний облик Renault Duster, оснащенных турбомотором, имеет некоторые особенности: элементы ярко-красного цвета на радиаторной решетке, переднем бампере, двери багажника и рейлингах, а также легкосплавные колесные диски на 17 дюймов в качестве опционального оборудования.
Новые автомобили01:06
11

МТС и «МегаФон» прозванивают должника

MVNO-оператор получил иск за трафик Краснодарский виртуальный оператор Danycom, предлагавший бесплатную связь за рекламные SMS, столкнулся с исками от МТС и «дочки» «МегаФона» на 1,3 млрд руб. за неоплаченные услуги связи.
Коммерсантъ18:09