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Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ

Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.В источнике
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РБК

Лукашенко предупредил о «ланцуге от Вильнюса до Киева»

РБК18:50
Московский Комсомолец

Лукашенко испугался реакции России из-за протестов

Московский Комсомолецвчера в 15:25
Lenta.ru

Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России

Lenta.ruвчера в 15:35
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о «санитарном кордоне» против России

Газета.Ruвчера в 16:27
РИА Новости

Лукашенко предупредил о создании «санитарного кордона» против России

РИА Новостивчера в 16:52
Взгляд.ру

Лукашенко предостерег белорусов от участия в «санитарном кордоне» против России

Взгляд.рувчера в 15:24
Комсомольская правда

Лукашенко опасается, что протесты могут превратить Беларусь в «санитарный кордон» против России

Комсомольская правдавчера в 15:08

Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
РИА Новости21:25

В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
РБК22:34
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известиявчера в 11:43

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионатвчера в 10:43
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