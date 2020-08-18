Смотрите также

«Сибур» начал реализацию проекта Амурского ГХК

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом под Псковом

Мэр украинской Умани приехал к офису Зеленского с палаткой

В Благовещенске введен режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

Поддержавший протесты белорусский посол в Словакии подал в отставку

Футбольный клуб «Барселона» подтвердил увольнение главного тренера

В Германии Knorr сменит название соуса из-за цыган

Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео

Разработчик рассказал о подлодке П-750Б «Сервал»

В Москве госпитализирован гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор

Директора театра в Минске уволили после поддержки протестов

К границе с Белоруссией движется военная техника

Конгрессмены США «взбесились» из-за испытаний С-400 на F-16 в Турции

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

«Сибур» начал реализацию проекта Амурского ГХК

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

В Благовещенске введен режим ЧС из-за подтопления нескольких районов