Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ
Смотрите также
«Сибур» начал реализацию проекта Амурского ГХК
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом под Псковом
Мэр украинской Умани приехал к офису Зеленского с палаткой
В Благовещенске введен режим ЧС из-за подтопления нескольких районов
Поддержавший протесты белорусский посол в Словакии подал в отставку
Футбольный клуб «Барселона» подтвердил увольнение главного тренера
В Германии Knorr сменит название соуса из-за цыган
Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео
Разработчик рассказал о подлодке П-750Б «Сервал»
В Москве госпитализирован гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор
Директора театра в Минске уволили после поддержки протестов
К границе с Белоруссией движется военная техника
Конгрессмены США «взбесились» из-за испытаний С-400 на F-16 в Турции
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
«Сибур» начал реализацию проекта Амурского ГХК
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
В Благовещенске введен режим ЧС из-за подтопления нескольких районов
Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко опасается, что протесты могут превратить Беларусь в «санитарный кордон» против России
Комсомольская правдавчера в 15:08
Лукашенко предостерег белорусов от участия в «санитарном кордоне» против России
Взгляд.рувчера в 15:24