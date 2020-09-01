Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика примет меры в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии. По его словам, более «матерые» страны понимают, что страна может закрыть границы под Брестом и Гродно, и поэтому сами не пошли серьезные действия.В источнике
С чего всё началось
Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против отдельных граждан Белоруссии после соответствующей «команды» от других европейских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК05:01
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Коммерсантъ05:48
RT на русском

Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии

RT на русском05:00
ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно

ТАСС05:36
Lenta.ru

Лукашенко заявил о «вякающих из-под забора» прибалтах

Lenta.ru05:10
Газета.Ru

Лукашенко о санкциях: им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора

Газета.Ru05:04
РБК

Лукашенко прокомментировал санкции Балтии фразой «вякнули из-под забора»

РБК05:01
РИА Новости

Некоторые журналисты «хайпанули» на ситуации в стране, считает Лукашенко

РИА Новости06:37

Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО) объявили о создании политической партии «Вместе» для объединения сторонников.
Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии
Smolnarod.ru01:53
1K

Путин заявил о возобновлении привычной работы системы образования

Система образования РФ возобновляет привычную работу с некоторыми ограничениями, заявил президент РФ Владимир Путин 1 сентября на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
ИА Красная Весна05:50
32

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
481

Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы

Передача Советским Союзом Китаю в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания китайской атомной бомбы, была свидетельством высшей степени доверия в отношениях между странами и их народами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
РИА Новости06:04

Путин высказался против запрета киберспортивных соревнований в школах

Президент отметил, что необходимо поработать со специалистами и детскими психологами, чтобы понять, что можно, а что выходит за рамки, и «где эта деятельность приносит пользу, и с какого момента она начинает приносить вред».
Взгляд.ру06:39

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
422

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Как пояснили в российском военном ведомстве, флагман ТОФ крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Военное дело00:33
2K