Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика примет меры в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии. По его словам, более «матерые» страны понимают, что страна может закрыть границы под Брестом и Гродно, и поэтому сами не пошли серьезные действия.