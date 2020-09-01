Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика примет меры в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии. По его словам, более «матерые» страны понимают, что страна может закрыть границы под Брестом и Гродно, и поэтому сами не пошли серьезные действия.В источнике
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