Лукашенко: Белоруссия может закрыть границы для стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности закрыть границы под Брестом и Гродно для западных государств, тем самым перекрыв им торговые пути на восток. Минск может пойти на это в качестве ответа на санкции, которые озвучили страны Балтии.