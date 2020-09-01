Лукашенко: Белоруссия может закрыть границы для стран Запада
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности закрыть границы под Брестом и Гродно для западных государств, тем самым перекрыв им торговые пути на восток. Минск может пойти на это в качестве ответа на санкции, которые озвучили страны Балтии.В источнике
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