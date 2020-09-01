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Лукашенко: Белоруссия может закрыть границы для стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности закрыть границы под Брестом и Гродно для западных государств, тем самым перекрыв им торговые пути на восток. Минск может пойти на это в качестве ответа на санкции, которые озвучили страны Балтии.В источнике
С чего всё началось
Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против отдельных граждан Белоруссии после соответствующей «команды» от других европейских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК05:01
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РБК

Лукашенко прокомментировал санкции Балтии фразой «вякнули из-под забора»

РБК05:01
РИА Новости

Некоторые журналисты «хайпанули» на ситуации в стране, считает Лукашенко

РИА Новости06:37
ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно

ТАСС05:36
Lenta.ru

Лукашенко заявил о «вякающих из-под забора» прибалтах

Lenta.ru05:10
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Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Коммерсантъ05:48
RT на русском

Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии

RT на русском05:00
Известия

Лукашенко связал санкции стран Балтии с командой «фас» от «более матерых» стран

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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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