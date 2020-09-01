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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Белоруссия примет экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии, заявил президент республики Александр Лукашкенко. В частности, он допустил закрытие границы под Брестом и Гродно, после чего грузы из Германии не смогут "так легко" попасть на Восток.В источнике
С чего всё началось
Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против отдельных граждан Белоруссии после соответствующей «команды» от других европейских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК05:01
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РИА Новости

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

РИА Новости07:36
РБК

Лукашенко прокомментировал санкции Балтии фразой «вякнули из-под забора»

РБК05:01
ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно

ТАСС05:36
Lenta.ru

Лукашенко заявил о «вякающих из-под забора» прибалтах

Lenta.ru05:10
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о возможности закрыть границы для западных стран

Коммерсантъ05:48
RT на русском

Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии

RT на русском05:00
Известия

Лукашенко связал санкции стран Балтии с командой «фас» от «более матерых» стран

Известия05:55

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Мурад Мусаев дисквалифицирован на одну игру за аплодисменты судье

Представители КДК рассмотрели эпизод, произошедший в концовке встречи «Краснодар» — «Ростов», когда главный тренер «горожан» Мурад Мусаев после финального свистка поаплодировал главному арбитру матча Сергею Карасеву.
Кубань 2411:00
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Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Олень спустя 12 часов убил подстрелившего его охотника

Трагически завершилась для жителя американского штата Орегон охота на крупного оленя: раненое животное скрылось, а на следующий день убило своего обидчика, сообщает Fox 8. Марк Дэвид из Хиллсборо в минувшую субботу, 29 августа, отправился в округ Тилламук, где в частных владениях и намеревался подстрелить зверя с помощью лука.
Вести.Ru11:00
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