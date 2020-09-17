Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
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Белоруссия вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной, заявил президент страны Александр Лукашенко на женском форуме в Минске. Он также призвал народы этих стран остановить политиков и «не дать развязаться войне».В источнике
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