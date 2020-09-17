Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Белоруссия вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной, заявил президент страны Александр Лукашенко на женском форуме в Минске. Он также призвал народы этих стран остановить политиков и «не дать развязаться войне».В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Белоруссия усилит границы с Польшей, Литвой и Украиной

РИА Новости13:59
РБК

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РБК13:33
Интерфакс

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Интерфакс13:38
ТАСС

Белоруссия закрывает границу с Литвой и Польшей

ТАСС13:58
Lenta.ru

Лукашенко объявил о закрытии границ с двумя странами

Lenta.ru13:24
RT на русском

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

RT на русском13:24
Телеканал 360°

Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей, а с Украиной — «усилит»

Телеканал 360°13:21

В Совфеде по итогам выборов появится порядка 20 новых сенаторов

Порядка 20 новых членов Совета Федерации придут в верхнюю палату парламента по итогам прошедших выборов в регионах, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
ТАСС11:39
2

Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее

Артистка Малого театра Лилия Юдина, художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова, режиссер Сергей Соловьев и другие деятели культуры и искусства получили в четверг государственные награды из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости10:08
8

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия12:30
28

COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии

В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале.
РИА Новости08:41
20

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета стран НАТО

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Lenta.ru11:43
1

После признаний Тарзана Наташа Королева опубликовала странное фото

Напомним: все началось с того, что в прессу просочилась информация о том, что Тарзан изменил Наташе, когда та была на отдыхе, сразу с двумя девушками, которые после увеселительной ночи со стриптизером вынесли из его дома бриллианты звезды на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро.
Woman.ru10:46
4

Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Факты08:05
315

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
373