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Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей и усилить охрану на границе с Украиной.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РИА Новости13:59
Комсомольская правда

Беларусь закрывает границы Литвой и Польшей и усиливает с Украиной

Комсомольская правда13:19
Lenta.ru

Лукашенко объявил о закрытии границ с двумя странами

Lenta.ru13:24
RT на русском

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

RT на русском13:24
ТК Звезда

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

ТК Звезда13:21
Телеканал 360°

Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей, а с Украиной — «усилит»

Телеканал 360°13:21
Интерфакс

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Интерфакс13:38

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
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Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русском12:03
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СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде» заявила, что в рамках проверки подтверждается, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, совершил самоубийство.
RT на русском09:39
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Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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