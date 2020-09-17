Смотрите также

Киану Ривз назвал жанр «Матрицы 4» вдохновляющей любовной историей

«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Анонсирована новая игра по вселенной «Гарри Поттера»

Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид

Ураган оставил без электричества около 60 тыс. домов в Финляндии

Стоимость PlayStation 5 взлетела до $2000 в США

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Подвергшийся пыткам ФСБ петербуржец получил 3 года колонии за слежку за женой и унижение ее любовника

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

В Шри-Ланке на горе нашли петроглифы эпохи Неолита

Число пострадавших от падения деревьев в Подмосковье выросло до пяти

Турецкий отель освободил сына Сафронова от оплаты ремонта бассейна

Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии

Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области

«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы

СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид

Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

Отопление в Москве планируется включить раньше срока

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира