Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей и усилить охрану на границе с Украиной.В источнике
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