Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой
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Беларусь закрыла границу с Польшей и Литвой, а также усилила охрану на границе с Украиной, заявил президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
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