«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

Общество Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.

Культура Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул» Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.

Авто В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется 2,0-литровым наддувным мотором, который выдает мощность в 249 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.

Общество Появилась официальная дата начала предзаказов на Sony PlayStation 5 Информацией поделился один из авторитетных сетевых информаторов под ником PSErebus, который ранее смог предсказать точную дату выхода Last of Us Part 2.Так, выяснилось, что подробная презентация Sony по поводу PlayStation 5 будет проведена на мероприятии Sony PlayStation Meeting, запланированном на 4 марта.

Политика Россияне одобрили социальные поправки в Конституцию Самый большой положительный отклик (у 91% опрошенных) получили социальные поправки в Основной закон - те, которые касаются пособий и пенсий.

Футбол «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом» Тульский «Арсенал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Пршибрамом» — 1:1. В составе российской команды забил Александр Ломовицкий.