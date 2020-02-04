Политика
РБКЛукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США
«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
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Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Культура
Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Общество
В саратовском правительстве появятся новые министерства
Просил бы создать министерство труда и соцразвития, объединив два министерства.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Общество
Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»
Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется 2,0-литровым наддувным мотором, который выдает мощность в 249 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Космос
Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла
Происшествия
Новое резонансное убийство произошло в Киеве
В Киеве произошло очередное резонансное убийство — пластического хирурга Андрея Сотника.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Общество
Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию
Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Армия и оружие
Российский патруль попытался объехать американских военных в Сирии
Патруль российской военной полиции попытался объехать американских военных вблизи города Маабада на севере Сирии.
Общество
Появилась официальная дата начала предзаказов на Sony PlayStation 5
Информацией поделился один из авторитетных сетевых информаторов под ником PSErebus, который ранее смог предсказать точную дату выхода Last of Us Part 2.Так, выяснилось, что подробная презентация Sony по поводу PlayStation 5 будет проведена на мероприятии Sony PlayStation Meeting, запланированном на 4 марта.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Экономика
Число финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
Политика
Россияне одобрили социальные поправки в Конституцию
Самый большой положительный отклик (у 91% опрошенных) получили социальные поправки в Основной закон - те, которые касаются пособий и пенсий.
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»
Тульский «Арсенал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Пршибрамом» — 1:1. В составе российской команды забил Александр Ломовицкий.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Наука
Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация
Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.