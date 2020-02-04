Политика

РБКРБКЛукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
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Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

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Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

News.ru03:06

Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

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Лукашенко констатировал окончание периода холода в отношениях США и Белоруссии

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Лукашенко заявил, что период холода в отношениях США и Белоруссии окончен

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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Просил бы создать министерство труда и соцразвития, объединив два министерства.
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Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
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Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»

Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
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Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
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В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition

Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется 2,0-литровым наддувным мотором, который выдает мощность в 249 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
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Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла

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Новое резонансное убийство произошло в Киеве

В Киеве произошло очередное резонансное убийство — пластического хирурга Андрея Сотника.
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Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
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Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости 10:41
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Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
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Российский патруль попытался объехать американских военных в Сирии

Патруль российской военной полиции попытался объехать американских военных вблизи города Маабада на севере Сирии.
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Появилась официальная дата начала предзаказов на Sony PlayStation 5

Информацией поделился один из авторитетных сетевых информаторов под ником PSErebus, который ранее смог предсказать точную дату выхода Last of Us Part 2.Так, выяснилось, что подробная презентация Sony по поводу PlayStation 5 будет проведена на мероприятии Sony PlayStation Meeting, запланированном на 4 марта.
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Число финансовых пирамид рекордно возросло в России

В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
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Россияне одобрили социальные поправки в Конституцию

Самый большой положительный отклик (у 91% опрошенных) получили социальные поправки в Основной закон - те, которые касаются пособий и пенсий.
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Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
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«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
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Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация

Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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