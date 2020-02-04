Политика
РБКЛукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США
«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Читать в источнике
Оценить95
Период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан
Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Армия и оружие
ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия
Члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в зоне деэскалации Идлиб съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими войсками отравляющих веществ против населения, кадры подготовлены для распространения в соцсетях и СМИ.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Игры
Разработчики King’s Bounty II знакомят игроков с новинкой
1C Entertainment опубликовала первый дневник разработчиков King's Bounty II, в котором команда ролевой адвенчуры знакомит аудиторию с проектом.
Шоу-бизнес
Рак груди четвертой стадии диагностировали звезде «Зачарованных»
48-летняя звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти борется с раком груди четвертой стадии.
Здоровье
ВОЗ не признала коронавирус пандемией
Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявлял, что мир «опасно не готов к глобальной пандемии».
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
В Одессе радикалы демонтировали последний барельеф маршала Жукова
Напомним, что в конце октября в Одессе уже демонтировали барельеф маршала Георгия Жукова, который находился на стене здания областного военкомата под адресу улица Канатная, 87.
Политика
Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок
Почти 90 поправок поступило к президентскому законопроекту об изменениях в Конституцию.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Культура
«Первый канал» остался без «Оскара»
Эксклюзив на показ церемонии получил онлайн-кинотеатр Okko «Первый канал» в 2020 году впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премий «Оскар».
Технологии
«Не вступайте на этот путь»: онколог, спасавший Джобса, рассказал о вреде вегетарианства
Дэвид Агус рассказал, что может стать причиной развития рака и поделился своим мнение о пользе и вреде вегетарианства.
Технологии
ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Общество
У сестры Кадырова нашли элитную недвижимость в Москве
У сестры Рамзана Кадырова Зулай нашли элитную недвижимость в Москве.
Происшествия
Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса
Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Армия и оружие
В РПЦ объяснили традицию освящать ядерное оружие
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) объяснил российскую традицию освящать военную технику и боеприпасы.
Политика
Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев
Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Общество
Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса
Автопроизводитель Hyundai Motor объявил о частичной приостановке производства в Южной Корее из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, 4 февраля сообщает агентство Reuters.