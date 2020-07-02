с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что граждане России и Украины завидуют белорусам, которые живут в «безопасной, спокойной стране». Об этом он заявил в четверг, 2 июля, на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, передает «РИА Новости».

Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам

Происшествия В Самаре уволили двух воспитателей за жестокое обращение с ребенком Двое воспитателей самарского дома ребенка уволены после того, как в интернете было опубликовано видео с грубым обращением с ребенком одной из женщин. 128

Экономика Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор). 98

Общество В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра. 85

Общество Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса. 21

Общество ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.

Кино По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал На портале Screen Rant появилась новость о съемках телесериала по мотивам видеоигры My Friend Pedro.

Технологии «Почта России» возьмёт на вооружение тяжёлые беспилотники Не исключено, что «Почта России» начнёт доставлять посылки и корреспонденцию в отдалённые и труднодоступные районы при помощи тяжёлых дронов. 1

Общество Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout Нолан и Джой назвали серию игр Fallout одной из величайших игровых серий всех времен, добавив, что рады принять участие в создании сериала по «огромной и мрачной игровой вселенной». 15

Футбол Кержаков назвал минусы раннего досрочного чемпионства «Зенита» Экс-нападающий петербургского «Зенита» и национальной сборной Александр Кержаков поделился своим мнением по поводу досрочного чемпионства сине-бело-голубых уже по итогам 26-го тура.