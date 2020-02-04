с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Происшествия Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.

Политика Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.

Наука В Чехии найден древнейший в мире деревянный колодец В Чехии археологи обнаружили древнейший в мире деревянный колодец. Как пишет РИА Новости, его возраст достигает более 7 тысяч лет.

Экономика Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Политика Путин назвал причину увольнения главы Чувашии Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.

Экономика ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.

Политика Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Здоровье В аптеках Бурятии подорожали медицинские маски Медицинские маски подорожали в аптеках Республики Бурятия. Об этом сообщается в социальных сетях, в частности, паблике «Аноним 03».

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.