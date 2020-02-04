Экономика
Газета.RuЛукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого. Об этом сообщает агентство "БелТА".
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с чего всё началось
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русскомвчера в 05:50
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