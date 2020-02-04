с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Политика ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.

Политика Отказ платить пенсии жителям Донбасса объяснили их пророссийскими настроениями Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей Донбасса их пророссийскими настроениями.

Армия и оружие Узел Идлиба Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных.

Происшествия СК возбудил еще одно дело против сотрудников саратовского Минздрава 17 января СК РФ сообщил также о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), дело также возбудили в отношении и других сотрудников ведомства по той же статье.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Хуснуллин оценил идею укрупнить российские регионы В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал авторов идеи не ловить «политический хайп» и подумать о многосторонней интеграции регионов.

Общество Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.

Происшествия Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.

Интернет Google из-за ошибки отправил частные видео незнакомым людям Проблема затронула не всех пользователей (ориентировочно 0,01%), но если учесть, что данным сервисом пользуется 1 млрд пользователей, то получается, что проблема затрагивает огромное количество человек.

Авто Дебютировал новый Cadillac Escalade Cadillac Escalade предстал в пятом поколении с новым шасси от соплатформенников Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon.

Футбол Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой» ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.