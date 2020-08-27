Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко заявил о желании Польши присоединить Гродненскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соседние страны начинают вмешиваться во внутренние дела республики.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко обвинил Польшу в планах по отторжению Гродненской области

РБК07:12
РИА Новости

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

РИА Новости05:13
RT на русском

Лукашенко заявил, что Гродненская область не отойдёт Польше

RT на русском05:19
Коммерсантъ

Лукашенко: Польша спит и видит Гродненскую область своей

Коммерсантъ06:03
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил о срыве плана присоединения Гродненской области к Польше

Московский Комсомолец05:13
Lenta.ru

Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область

Lenta.ru05:10
Аргументы недели

Беларусь будут сотрясать акции протестов до тех пор, пока не закончатся закачанные США огромные средства для лидеров протестов

Аргументы неделивчера в 07:39
КП - Беларусь

Лукашенко: В Польше спят и видят, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет к ним. Ничего у них не получится

КП - Беларусь06:10

Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
REGNUM04:54
475

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
594

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
167

Сын Кости Цзю победил Хорна и защитил титул чемпиона Австралии и Азии

Боксер Тим Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс WBO Global в первой средней весовой категории, победив экс-чемпиона мира Джеффа Хорна.
Экономика сегоднявчера в 09:27
9

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
69