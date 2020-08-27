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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Лукашенко заявил о желании Польши присоединить Гродненскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соседние страны начинают вмешиваться во внутренние дела республики.В источнике
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RT на русском

Лукашенко заявил, что Гродненская область не отойдёт Польше

RT на русском05:19
Москва 24

Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединения Гродненской области

Москва 2407:45
РБК

Лукашенко обвинил Польшу в планах по отторжению Гродненской области

РБК07:12
Коммерсантъ

Лукашенко: Польша спит и видит Гродненскую область своей

Коммерсантъ06:03
Комсомольская правда

«Спят и видят»: Лукашенко заявил, что Польша никогда не получит Гродненскую область

Комсомольская правда07:53
РИА Новости

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

РИА Новости05:13
Lenta.ru

Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область

Lenta.ru05:10

Спрос на вторичное жилье в Москве в августе вырос на 30%

По данным исследования, в настоящее время каждая седьмая сделка на вторичном рынке жилья проходит с условно инвестиционной целью, а число покупателей, обладающих незаемными средствами, с начала лета выросло вдвое.
Спрос на вторичное жилье в Москве в августе вырос на 30%
Интерфакс06:04
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил ситуацию в Белоруссии, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела республики недопустимы, сообщает пресс-служба Кремля.
Городовойвчера в 14:31
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Эпидемиолог определила самое вероятное место заражения COVID-19

Наибольшую опасность в распространении коронавирусной инфекции представляет общественный транспорт, полагает и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.
Вестник Кавказа10:10

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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