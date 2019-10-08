Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.

Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

Здоровье Врачи рассказали, как ногти могут предупредить о раке Утолщенные или расщепленные ногти либо же неожиданное появление выпуклостей на ногтях могут быть подсказкой организма о развитии рака легких.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Политика Трамп хочет проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи Президент США Дональд Трамп хочет выяснить, кто из сотрудников Белого дома сотрудничает с прессой, предложив им пройти испытание на полиграфе.

Общество Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.

Гаджеты Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.

Наука Ученые приручили вихри Джозефсона Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.

Политика Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Единоборства Новым соперником Усика станет Уизерспун Американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун станет соперником украинца Александра Усика.

Авто ОСАГО в России подорожает в два раза Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.

Футбол Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Космос Астронавты на МКС вышли в открытый космос Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Экономика Естественный прирост населения в России ожидается не ранее 2024 года Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы и проект федерального бюджета внесены на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации, передает ТАСС.

Гаджеты В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.

Футбол Джампаоло установил антирекорд «Милана» Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает Football Italia.

Общество Бари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота» Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».

Политика Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера» Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Украина» рассказал о «красных линиях», которые ограничивают парламентариев при разработке нового закона об особом статусе Донбасса.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Футбол Женская сборная России по футболу проиграла Голландии Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.

Происшествия На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.