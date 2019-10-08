Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
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Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Здоровье
Врачи рассказали, как ногти могут предупредить о раке
Утолщенные или расщепленные ногти либо же неожиданное появление выпуклостей на ногтях могут быть подсказкой организма о развитии рака легких.
Вечерний курьер 13:37
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM 17:10
Политика
Трамп хочет проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи
Президент США Дональд Трамп хочет выяснить, кто из сотрудников Белого дома сотрудничает с прессой, предложив им пройти испытание на полиграфе.
News.ru 18:45
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Газета Кемерова вчера в 22:34
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru вчера в 12:19
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Наука
Ученые приручили вихри Джозефсона
Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.
Naked Science вчера в 04:59
Политика
Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
RT на русском 15:40
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
Газета.Ru 06 октября в 11:29
Единоборства
Новым соперником Усика станет Уизерспун
Американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун станет соперником украинца Александра Усика.
Спорт-Экспресс 14:00
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
SpeedMe вчера в 02:35
Футбол
Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Sport24.ru 14:54
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Космос
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service 06 октября в 09:01
Экономика
Естественный прирост населения в России ожидается не ранее 2024 года
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы и проект федерального бюджета внесены на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации, передает ТАСС.
Регион online вчера в 05:29
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32
Футбол
Джампаоло установил антирекорд «Милана»
Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает Football Italia.
Чемпионат 16:11
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».
iReactor 11:57
Политика
Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»
Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Украина» рассказал о «красных линиях», которые ограничивают парламентариев при разработке нового закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service вчера в 12:17
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Футбол
Женская сборная России по футболу проиграла Голландии
Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings 16:40
Культура
Развод и минус половина имущества… Жена Мартиросяна узнала о шашнях с Кошкиной?
VistaNews 05 октября в 22:00
Происшествия
На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве
Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
АСТВ 19:46
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 октября прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе — конфликт России и Украины.
Известия 10:42