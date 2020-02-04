Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.
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«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит
 БЕЛТА слова Лукашенко.
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